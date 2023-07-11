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НовостиПроисшествия11 июля 2023 5:32

В Пермском крае женщина решила спуститься с пятого этажа на простынях

План сорвался уже на четвертом
Анна Маркова
Кадр видео: t.me/chp_prm

Кадр видео: t.me/chp_prm

В соцсети появилось видео, как в Добрянке спасатель поднимается по пожарной лестнице к верхнему этажу пятиэтажки. Пожара не было, просто женщина решила покинуть квартиру не как обычно, по лестнице, а по простыням с балкона.

Почему она так решила, не сообщается. Связав постельное белье между собой она все же спустилась с пятого на четвертый и оказалась на крыше балкона соседей, видимо дальше что-то пошло не так и очевидцы вызвали спасателей. В результате все оказались на земле, никто не пострадал.

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