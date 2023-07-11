Управление автодорог и транспорта Пермского края возглавит Михаил Якушев

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Назначен новый начальник управления автомобильных дорог и транспорта Пермского края. Исполняющим обязанности начальника организации может стать Михаил Якушев. Ранее он занимал должность заместителя руководителя учреждения. Об этом сообщает «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на свои источники.

По данным издания, Михаил Якушев работает в управлении последние десять лет. До этого он возглавлял МКУ «Пермблагоустройство».

Напомним, действующий начальник Управления автодорог и транспорта Прикамья был задержан на прошлой неделе. Ему предъявлено обвинение в «Получении взятки в особо крупном размере», ее общая сумма составила 15 миллионов рублей. Обвиняемый арестован на два месяца.

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