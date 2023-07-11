В Перми настоятеля церкви наказали за пьяную езду

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Настоятелю церкви вынесли приговор за вождение авто в состоянии опьянения. Об этом сообщили в Дзержинском районном суде Перми.

Ранее подсудимого не раз признавали виновным в нарушениях ПДД. А в марте этого года он сел за руль, будучи пьяным. Его остановили сотрудники ДПС. От проверки на трезвость и прохождения медицинского освидетельствования он отказался.

Во время судебного заседания настоятель церкви свою вину полностью признал. В результате ему назначили наказание в виде лишения свободы на два года условно, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок два года. Автомобиль у виновного конфисковали и передали в собственность РФ.

Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Телефон: 8-965-571-46-65