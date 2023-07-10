В Перми перенесли открытие новой сцены театра «У Моста»

Фото: Театр «У Моста»

Новую сцену пермского театра «У Моста» в ДК ВКИУ откроют не раньше 1 декабря. Об этом сообщает «РБК-Пермь» со ссылкой на художественного руководителя театра Сергея Федотова.

По его словам, изначально сделать новую сцену обещали к 1 сентября, затем к 1 октября, а сейчас говорят — не раньше 1 декабря. В связи с этим было решено начать готовиться к сезону в новом здании с 1 августа.

Сергей Федотов отметил, что ДК ВКИУ и нынешнее здание театра находятся рядом, и играть планируется одновременно в обоих: «Пока в новом здании идет ремонт сцены и зала, мы оборудуем какой-то небольшой зал, чтобы иметь возможность оживить наше новое здание».

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