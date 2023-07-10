В Перми с 11 июля перенесут трамвайную остановку «Разгуляй»

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

С 11 июля будет перенесена трамвайная остановка «Разгуляй» в направлении Мотовилихинского района. Изменения коснутся маршрутов №4, №7, №8 и №11.

Теперь трамваи будут совершать посадку пассажиров не на разворотном кольце, а в районе дома по улице Пермской, 2а. Об этом сообщили в департаменте транспорта администрации Перми.

Фото: департамент транспорта администрации Перми

Отмечается, что в направлении центра города остановочный пункт останется на прежнем месте.

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