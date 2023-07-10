Пермячке, которая заказала убийство подруги и ее дочки, огласят приговор

Фото: Архив "КП"

В августе прошлого года жительница Башкирии вместе с 5-летней дочерью приехала в Пермь в гости к давней подруге. Спустя несколько дней мама и дочка пропали, а позднее подруга призналась, что заказала их убийство.

Сообщником обвиняемой был ее знакомый. Вместе они сняли гостевой дом в поселке Ласьва под Краснокамском, где и совершили двойное убийство. Тела вывезли на автомобиле и закопали в лесном массиве неподалеку.

Как сообщает Пермский краевой суд, 13 июля состоится оглашение решения по делу заказчицы убийства. Отмечается, что ранее в судебных прениях сторона обвинения просила отправить обвиняемую на принудительное лечение в стационар интенсивного наблюдения ввиду особой опасности ее личности.

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