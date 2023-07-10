Стало известно о состоянии 15-летней девочки, которую изнасиловали и подожгли

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

На днях в поселке Октябрьский было совершено зверское преступление. Группа подростков изнасиловала 15-летнюю девочку. После ее бросили на железнодорожные рельсы, подожгли и оставили умирать.

Девочку заметил машинист проезжающего поезда, который затем позвонил в полицию и вызвал медиков.

Стало известно, в каком состоянии сейчас находится пострадавшая. «Пациентка в крайне тяжелом состоянии, транспортируется в Пермь вертолетом санавиации», — сообщили нам в пресс-службе краевого Минздрава.

Ее хотели вертолетом перевезти в Пермь еще раньше, но из-за полученных ею травм это было смертельно опасно. Поэтому девочку временно оставили в местной больнице.

Суд уже арестовал 16-летнего подростка, обвиняемого в покушении на убийство девочки.

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