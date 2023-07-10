В Прикамье с начала лета утонули 17 человек

Фото: Лела Минадзе

С начала купального сезона, то есть за период с 1 июня по 10 июля, на водоемах Пермского края произошло 21 происшествие. Погибли 17 человек, в том числе два ребенка. Об этом сообщили в Министерстве территориальной безопасности региона.

Только за минувшие выходные зафиксированы 9 происшествий. В результате погибли семь человек, и пострадали еще четыре, среди которых один ребенок.

«Во избежание трагических случаев, строго соблюдайте требования безопасного поведения на воде и в местах массового отдыха населения у водоемов», — напомнили в Минтербезе.

Так, купаться следует только на оборудованных пляжах. Заплывать за буйки нельзя. Строго запрещается заходить в воду в нетрезвом состоянии. Также дети должны купаться только под присмотром родителей.

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