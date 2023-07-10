Ушел из жизни депутат гордумы Соликамска и топ-менеджер «Уралкалия»

Фото: администрация Соликмского городского округа

На 58-году жизни скончался депутат Думы Соликамского городского округа Сергей Габов. Он также руководил направлением по работе с опасными производственными объектами рудника СКРУ-2 компании «Уралкалий».

«9 июля 2023 года скоропостижно ушел из жизни Сергей Владимирович Габов. Умный, грамотный, ответственный специалист, уважаемый среди коллег, надежный товарищ», — вспоминают в окружной администрации.

В представительный орган власти города Сергей Габов избирался трижды.

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