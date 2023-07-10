300 пассажиров не смогли вовремя улететь из Перми в Москву и Сочи

В аэропорту Перми задержаны два рейса. Фото: Анна Маркова

В пермском аэропорту задержаны два авиарейса. Пассажиры должны были вылететь рано утром, но до сих пор находятся в Перми.

Рейс до Москвы «S7 Airlines» был назначен на 6.35, но задержан до 13 час 10 минут. На него зарегистрировано 165 человек. Вылет до Сочи «Аэрофлота» по расписанию должен быть в небе в 7.25, но задерживается до 19.35. Вылет ждут 158 пассажиров. Об этом сообщает Пермская транспортная прокуратура, она уже взяла на контроль ситуацию.

Задержка произошла из-за поздних прибытий рейсов в Пермь.

Напомним, при длительной задержке рейса, горячее питание, должно предоставляться каждые шесть часов в дневное время и каждые восемь часов - в ночное. Если ожидание рейса составило более восьми часов днем и шести часов ночью авиакомпания обязана разместить пассажиров в гостинице, при этом организовав доставку транспортом от аэропорта до гостиницы и обратно.

Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: ВКонтакте Одноклассники Твиттер