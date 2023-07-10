В Пермском крае 9 июля воздух прогрелся до + 33 градусов

Жара в Прикамье еще не заканчивается. Фото: Анна Маркова

Выходные в Пермском крае выдались жаркими, синоптики ГИС-центра ПГНИУ рассказали, что 9 июля на метеостанциях в Чайковском, Ножовке, Осе, Кунгуре и Чернушке зафиксировано более + 33 градусов. Самой горячей точкой оказалась Оса, там отмечено +33.9. Такого не было с августа 2021 года.

В Перми термометр показывал +30.8, а в аэропорту +33. В некоторых районах температуру немного сбил ливень, в Перми выпало 8 мм осадков, в Лысьве 6 мм. На большей части края осадков не было, говорят синоптики. Утром 10 июля в Прикамье местами прошли грозы в Чермозе выпало 7 мм осадков, в Губахе 9 мм.

Пока жара от нас не отступает, вторник 11 июля может стать самым жарким днем за всю историю метеонаблюдений. Прохладный воздух к нам начнет поступать со среды.

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