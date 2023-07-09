В ДТП на трассе Пермь-Екатеринбург погиб мотоциклист

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В воскресенье, 9 июля, около 1.00 на 93 километре трассы Пермь-Екатеринбург произошло жесткое ДТП. Столкнулись автомобиль марки Mazda и мотоцикл марки Vento.

- В машине ехала семья - папа, мама и их 7-летняя дочь, мотоциклом управлял 29-летний мужчина, - расказывает "КП-Пермь" источник, знакомый с ситуацией. От удара пострадали ребенок и мотоциклист. Ребенок незначительно, а мотоциклист, к несчастью, скончался в карете скорой.

Причины ДТП сейчас выясняют сотрудники правоохранительных органов.

Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: ВКонтакте Одноклассники Твиттер