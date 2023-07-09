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Новости"Бизнес-новости": Пермь9 июля 2023 15:34

Количество предприятий-банкротов в России сократилось на 40%

Существует устойчивый тренд на сокращение в стране количества дел о банкротстве юридических лиц
Борис МЕРКУШЕВ
Борис МЕРКУШЕВ

Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

За шесть месяцев текущего года количество банкротов в России сократилось на 40%. Об этом заявил журналистам на Финансовом конгрессе Банка России первый заместитель Председателя Правления Сбербанка Александр Ведяхин.

Александр Ведяхин, первый заместитель Председателя Правления Сбербанка:

«Согласно аналитике Сбера, за шесть месяцев текущего года количество банкротов в России сократилось на 40%, до 3115. За аналогичный период прошлого года их было 5190. Среди клиентов Сбера динамика в целом соответствует общероссийской».

Существует устойчивый тренд на сокращение в России количества дел о банкротстве юридических лиц. Одна из причин этого — меры государственной поддержки бизнеса, констатировал Александр Ведяхин.