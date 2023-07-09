В Пермском крае подросток облил горючей смесью 15-летнюю подругу и поджег

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Следователи возбудили уголовное дело на подростка, которго подозревают в покушении на убийство своей знакомой. По данным СУ СКР по Пермскому краю, 8 июля несовершеннолетний облил горючей жидкостью и поджег свою несовершеннолетнюю знакомую.

С сильными ожогами девочку увезли в больницу. Подозреваемого задержали. Уже состоялся следственный эксперимент на месте ЧП. Вскоре ему изберут меру пресечения.

- Следователями продолжается проведение комплекса следственных действий, направленных на установление мотива и всех обстоятельств совершенного преступления, сбор и закрепление доказательственной базы, - сообщили в СУ СКР по Пермскому краю.

Ранее источник, знакомый с ситуацией более подробно рассказал "Комсомолке" о случившемся. Читайте подробности в нашем материале.

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