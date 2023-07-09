На фестивале «ПроНебо» в Кунгуре разбился мотодельтаплан

Фото: скриншот видео "Мой город Пермь"/ВКонтакте

В групее "Мой город Пермь" ВКонтакте появилось видео крушение мотодельтоплана на фестивале воздухоплавания «ПроНебо», который проходит в Кунгуре. Очевидцы сообщают, что пилот не смог набрать нужную для взлета скорость. В итоге дельтаплан немного оторвался от земли, а потом рухнул рядом с палатками гостей фестиваля.

Произошедшим заинтересовались в Уральской транспортной прокуратуре.

- В ходе мониторинга СМИ выявлена публикация о том, что во время проведения фестиваля воздухоплавания «ПроНебо» мотодельтаплан при разгоне столкнулся с палаткой. В результате происшествия пострадавших нет. Пермской транспортной прокуратурой организованы надзорные мероприятия, по итогам которых будет дана оценка соблюдению законодательства о безопасности полетов, - сообщили в надзорном ведомстве.

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