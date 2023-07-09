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НовостиПроисшествия9 июля 2023 10:43

В Перми из-за короткого замыкания эвакуировали ТРК «Семья»

Борис МЕРКУШЕВ
Борис МЕРКУШЕВ

В воскресенье, 9 июля, в 08.09 в МЧС поступило сообщение о загорании в электрощитовой ТРК «Семья» на улице Революции. К месту ЧП выехали 36 человек личного состава и 11 единиц техники от МЧС.

- Было установлено, что произошло короткое замыкание в электрощитовой снаружи здания без последующего горения. До прибытия пожарно-спасательных подразделений было эвакуировано 50 человек (персонал). В результате происшествия пострадавших нет, - сообщили в пресс-службе краевого главка МЧС.

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