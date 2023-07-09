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НовостиОбщество9 июля 2023 7:00

В Перми полностью открыли движение по Коммунальному мосту

Ремонтные работы продолжаются лишь на тротуарах
Борис МЕРКУШЕВ
Борис МЕРКУШЕВ
Фото: "Пермь Первая"/telegram

Фото: "Пермь Первая"/telegram

В воскресенье, 9 июля, в Перми полностью открыли Коммунальный мост. Как сообщили в пресс-службе городской администрации подрядчик завершил замену покрытия проезжей части, это и позволило открыть движение по всем полосам. Сейчас продолжаются ремонтные работы на тротуаре по направлению к центру города.

Напомним, в конце апреля движение транспорта по Коммунальному мосту было частично ограничено в связи с ремонтом, что вызвало негодование пермяков. Движение на ремонтируемом участке осуществлялось только по двум полосам - по одной в каждую сторону, что, естественно, в "часы пик" вызывало огромные пробки.

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