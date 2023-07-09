В Хохловке на Каме столкнулись две лодки

Фото: Василий Вахрин

В субботу, 8 июля, около полуночи на реке Каме в деревне Сухая Хохловского сельского поселения столкнулись две частные лодки. От удара трое человек получили различные травмы. На помощь к ним выезжали сотрудники Пермской краевой службой спасения. Пострадавших - двух мужчин от 35 до 40 лет и мальчика 6 лет - доставили на берег и передали врачам скорой.

К сожалению, не обошлось без трагедий. Как сообщили в Министерстве территориальной безопасности региона, 8 июля в Пермском крае утонили три человека, еще одного удалось спасти.

В Минтеребезе в очередной раз напоминают о правилах поведения на водоемах:

1. Купаться следует только на оборудованных пляжах!

2. Запрещается купаться в заболоченных местах и там, где есть тина и водоросли!

3. Не заплывайте за буйки!

4. Строго запрещается купаться в водоемах в нетрезвом состоянии!

5. Прыжки в воду с лодок, катеров, пирсов и прочих объектов, не приспособленных для этих целей, могут нанести серьезные травмы!

6. Не рекомендуется купаться в водоемах, если температура воды ниже +15 градусов.

7. Дети дошкольного и младшего школьного возраста должны купаться строго под присмотром родителей, а подростки без сопровождения старших могут купаться только в специально отведенных местах.

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