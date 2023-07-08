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НовостиСпорт8 июля 2023 17:10

Капитан «Пармы» остается в Перми

Александр Платунов продолжит выступать за пермскую баскетбольную команду
Елена ТРЕТЬЯКОВА
Фото: БК "Парма-Пари"

Фото: БК "Парма-Пари"

В баскетбольном клубе «Парма-Пари» сообщили, что контракт с капитаном команды Александром Платуновым будет действовать до окончания нового сезона, несмотря на слухи об его уходе.

- У нашего капитана была возможность перейти в другой клуб, воспользовавшись опцией в своем контракте, но Саша предпочел остаться в родном городе и продолжить радовать наших болельщиков своей игрой! – рассказали в БК «Парма-Пари».

Первая игра нового сезона в Единой Лиге ВТБ у «Пармы» состоится 5 октября в Краснодаре. А первый домашний матч пройдет 9 октября в УДС «Молот». Пермская команда встретится с «Пари НН».

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