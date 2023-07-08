В Перми из реки вытащили тонущего мужчину

. Фото: архив "КП"

В Перми вновь продолжаются происшествия на воде. Сегодня,в субботу, 8 июля, спасатели вытащили из реки Мулянка в Дзержинском районе Перми 40-летнего мужчину, который начал захлебываться водой. Об этом «Комсомолке» сообщил источник в правоохранительных органах.

Спасенного госпитализировали в больницу.

Напомним, сегодня стихия уже получила одну жертву - утонул человек в реке Сылва возле деревни Бор Суксунского городского округа. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Пермскому краю.

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