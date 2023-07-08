В Пермском крае обнаружили 700 неисправных автобусов

. Фото: Алексей ЖУРАВЛЕВ

Сотрудники краевой полиции во время проверки общественного транспорта выявили почти 700 неисправных автобусов. Инспекторы ГИБДД запретили эксплуатацию 159 из них. Об этом сообщили в ОНФ Пермского края и напомнили о серии ЧП, произошедших в Прикамье в этом году.

В феврале дотла сгорел автобус в Соликамске, в котором находились 15 человек, в том числе четыре ребенка. К счастью, люди не пострадали.

В марте загорелся автобус в Перми, возле остановки «Льва Шатрова» на улице Чкалова. В апреле вспыхнул междугородний автобус на автодороге М-7 "Волга", в районе села Большая Соснова.

После этих ЧП Народный фронт обратился в полицию с просьбой о комплексной проверке технического состояния пассажирских автобусов. Всего сотрудники ГИБДД проверили более 19 тысяч автобусов.

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