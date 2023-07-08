Ревнивый пермяк забил до смерти соперника

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В феврале в Перми в доме по улице Кировоградская поссорились двое мужчин. Конфликт произошел из-за женщины. 35-летний пермяк приревновал подругу к более старшему, 57-летнему, сопернику.

Вначале он избил его, уронил на пол, а потом принялся добивать, пиная по голове и телу.

- Потерпевший был госпитализирован в медицинское учреждение, где от полученной травмы скончался, - сообщили в следственном управлении Следственного комитета Российской Федерации по Пермскому краю.

Судом житель Кировского района был признан виновным в причинении смертельных травм. Его приговорили к 12 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима.