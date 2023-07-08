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НовостиПроисшествия8 июля 2023 11:48

Водолазы искали на дне Камы тело мужчины

Количество утонувших в пермских реках все возрастает
Елена ТРЕТЬЯКОВА
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Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Масштабные поиски тела утонувшего мужчины вели водолазы на Каме возле поселка Пыскор Березниковского городского округа. Как сообщили в министерстве территориальной безопасности, спасатели Пермской краевой службой спасения обыскали 1600 квадратных метров речного дна, но тело так и не обнаружили.

Напомним, из-за аномально жаркой погоды в Прикамье выросло количество трагедий на воде. 6 июля за сутки утонули три человека - один из них на пруду в поселке Кордон в Кишертском округе, еще двое в Перми: в реке Мулянка в Дзержинском районе города и в заливе реки Васильевка в Орджоникидзевском районе.

Утром в субботу 8 июля вновь произошла трагедия – утонул человек в реке Сылва возле деревни Бор Суксунского городского округа. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Пермскому краю.