Пермские вузы примут в летние лагеря 400 детей из ДНР

. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В этом году три пермских вуза – классический университет, политех и педуниверситет - откроют летние лагерные смены для детей из Донецкой народной республики. Всего в вузовских лагерях смогут отдохнуть около 400 донецких школьников. Об этом говорилось во время встречи врио главы ДНР Дениса Пушилина с представителями правительства Пермского края и руководством пермских вузов.

Предполагается, что окончив школу, эти дети смогут поступить в пермские вузы – по политехническим, гуманитарным, а также медицинским специальностям. А после открытия в Камской Долине студенческого кампуса, которое запланировано на 2027 год, им будут доступны межвузовские образовательные программы бакалавриата, сетевой магистратуры и аспирантуры.