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НовостиСпорт8 июля 2023 9:06

Пермяк стал первым рекордсменом России в беге

Владимир Никитин поставил рекорд на 10-километровой дистанции
Елена ТРЕТЬЯКОВА
Владимир Никитин стал первым в Пермском полумарафоне.

Владимир Никитин стал первым в Пермском полумарафоне.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Президиум Всероссийской федерации легкой атлетики утвердил ряд рекордов России. В числе рекордсменов – пермяк Владимир Никитин, который стал первым автором рекорда страны на дистанции 10 километров. Как сообщили в федерации, Никитин превысил исходный норматив рекорда 28:20, победив 18 сентября прошлого года в забеге в рамках «Московского марафона» с результатом 28:11.

Также в прошлом году Владимир Никитин установил рекорд России в беге на 3000 метров в помещении, он является обладателем рекордов России на дистанции 5000 метров и на дистанции полумарафон. Всего за прошлый год пермский легкоатлет победил в 16 соревнованиях по всей стране, в том числе он стал первым в Пермском полумарафоне.