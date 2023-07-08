В «Триумфе» бесплатно покажут премьеру фильма «Пермь. Дом ученых»

. Фото: архив "КП"

- В 1960-70-е годы можно было просто написать на конверте письма «Пермь, Дом ученых», и оно благополучно добиралось до адресата. Настолько знаменитым было это здание и настолько глубоким уважение к его жильцам, - рассказывают авторы фильма «Пермь. Дом ученых».

Это здание на Комсомольском проспекте, 49, построенное для сотрудников пермского университета, и сейчас известно всем пермякам под названием Дом ученых.

13 июля в 19.00 в частной филармонии «Триумф» состоится бесплатный показ документального фильма «Пермь. Дом ученых» режиссера Ольги Аверкиевой.

Это фильм о людях, которые составляют научную славу Перми. Кроме ученых университета в доме жили первый ректор политеха Михаил Дедюкин, академики Владимир Анциферов и Евгений Вагнер. В роли рассказчиков выступят старожилы дома и люди, в свое время приходившие в гости и по делам к знаменитостям.

Бесплатная регистрация на фильм: https://kinostudiya-novyy-kurs.timepad.ru/event/24193.

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