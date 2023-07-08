В Перми двум итальянцам отказали проживать в России

. Фото: Юлия Лоза

Граждане Италии Антонио Черио и Мария Мадонна Саида подали иск в суд на миграционную службу Пермского края. В заявлении итальянцы сообщили, что им отказали в выделении квоты на выдачу разрешения на временное проживание в РФ, причем без обоснования причин.

Но в Свердловском районном суде сочли, что нет оснований для признания отказа незаконным.

- Сам по себе факт принятия миграционным органом в отношении иностранных граждан решения об отказе в выдаче квоты, не влечет за собой запрет на проживание в Российской Федерации истцов на ином законном основании,- сообщили в суде.

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