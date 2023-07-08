В Перми на Слудской горке построят новый планетарий

Фото: администрация Перми

Краевые власти изменили назначение земельного участка на пересечении улиц Петропавловской и Попова в Ленинском районе, установив там зону обслуживания и деловой активности.

Это сделано для того, чтобы на Слудской горке можно было бы построить новый планетарий. Он появится напротив ТРК «iMALL Эспланада» по улице Петропавловской, 77. Предполагается, что новый частный планетарий будет иметь купол диаметром около 19 метров. Он будет рассчитан примерно на 140 зрителей. Построить новый планетарий инвестор намерен в 2024 году.

Напомним, в Перми уже действует один планетарий. Он был построен в 1968 году в Мотовилихе.

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