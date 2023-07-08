Поликлиника в Ленинском районе Перми получила разрешение на ввод в эксплуатацию

Фото: телеграмм-канал Алексея Буракова

- Получено разрешение на ввод городской поликлиники на ул. Ленина, 16, - сообщил в своем телеграмм-канале руководитель Корпорации развития Пермского края Алексей Бураков. - Это значит, что строительные работы полностью завершены, проверены и соответствуют всем нормам. Сейчас завершаем передачу поликлиники министерству здравоохранения.

Напомним, о необходимости поликлиники в Ленинском районе Перми начали говорить еще в 2009 году. А строить новое медицинское учреждение на улице Ленина стали шесть лет назад.

Сейчас четырехэтажное здание новой поликлиники готовится к лицензированию. После завершения всех необходимых процедур в медучреждении, рассчитанном на 32 тысячи жителей, будут работать дневной стационар, отделения неотложной помощи, лучевой диагностики, круглосуточный травмпункт.

Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: ВКонтакте Одноклассники Твиттер