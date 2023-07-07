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Новости"Бизнес-новости": Пермь7 июля 2023 16:28

За полгода реструктурировано более 29 млрд рублей розничных кредитов

Об этом заявил Александр Ведяхин
Борис МЕРКУШЕВ
Борис МЕРКУШЕВ

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

За первые 6 месяцев 2023 года Сбер реструктурировал 66 тыс. кредитов на сумму 29 млрд рублей. Об этом заявил журналистам на Финансовом конгрессе Банка России первый заместитель Председателя Правления банка Александр Ведяхин.

Александр Ведяхин, первый заместитель Председателя Правления Сбербанка:

«Без учёта государственной программы кредитных каникул для военнослужащих за 6 месяцев этого года мы реструктурировали 66 тысяч кредитов на сумму 29 млрд рублей. Это сопоставимо с аналогичными показателями прошлого года. Кроме того, параллельно с программой реструктуризации Сбер первым на рынке стал проводить сделки комплексного урегулирования задолженности, когда мы помогаем клиентам с урегулированием их задолженности и в других банках. В общей сложности Сбером заключено уже 1200 таких сделок».

В России действует «Стандарт защиты прав и интересов заемщиков — физических лиц при урегулировании задолженности по кредитным договорам, заключённым в целях, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности», в создании которого принимали участие и банки, в том числе Сбер. Документ был выпущен Банком России в апреле 2023 года.