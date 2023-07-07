Александр Ведяхин: скоро будет представлена новая версия нейросети Kandinsky

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Сбер активно развивает свою генеративную нейросеть Kandinsky и в самое ближайшее время выпустит её новую версию. Об этом заявил первый заместитель Председателя Правления банка Александр Ведяхин в рамках Финансового конгресса Банка России.

Александр Ведяхин, первый заместитель Председателя Правления Сбербанка:

«Мы активно развиваем нашу модель и в самое ближайшее время выпустим новую версию нейросети Kandinsky. Она откроет перед пользователями ещё больше возможностей для работы с изображениями и будет заметно лучше по качеству их генерации. При этом нейросеть сохранит преимущества прошлой версии: способность смешивать несколько рисунков, создавать картину в режиме бесконечного полотна, дорисовывать недостающие части картинки и другие полезные возможности».

Напомним, что нейросеть Kandinsky 2.1 стала самой быстрорастущей нейросетью в мире, набрав 1 млн пользователей всего за четыре дня после выхода. А за три месяца с её помощью было создано более 70 млн изображений.

Нейросеть разработали и обучили исследователи Sber AI при партнёрской поддержке учёных из Института искусственного интеллекта AIRI на объединённом датасете Sber AI и компании SberDevices.

Оценить возможности нейросети можно на промостранице модели, на платформе Fusion Brain и в Telegram-боте, а также при помощи команды «Запусти художника» на умных устройствах Sber, в мобильном приложении Салют и на платформе ML Space в хабе предобученных моделей и датасетов DataHub.