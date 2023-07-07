На трассе Пермь-Екатеринибург произошло жесткое ДТП

После "гидравлики" «Нива» преваратилась в консервную банку. Фото предоставлено источником "КП-Пермь"

В пятницу, 7 июля, около 19.00 на 66 километре трассы Пермь-Екатеринбруг, недалеко от Кунгура, столкнулись «Нива» и Mazda. После столкновения водитель и пассажир «Нивы» оказались зажаты в искореженной машине. На место приехали сотрудники скорой, пожарные и Кунгурские спасатели. Последние с помощью гидравлического инструмента деблокировали пострадавших.

- 42-летнего и 61-летнего водителя и пассажира «Нивы» в тяжелом состоянии экстренно увезли в больницу, у одного из них подозрение на перелом позвоночника. Предварительно, водитель Mazda серьезно не пострадал. Причины аварии уточняются, - сообщил "КП-Пермь" источник, знакомый с ситуацией.

Фото предоставлено источником "КП-Пермь"

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