В Перми на набережной Камы пройдет «Фестиваль добра»

16 июля в Перми на набережной Камы в амфитеатре пройдет "Фестиваль добра". Участниками фестиваля станут: группа "Heaven", балалаечник Андрей Киряков, творческие коллективы со всего Прикамья и участник шоу "Голос. Дети" Максим Хрулев из Чернушки.

В программе фестиваля:

- мастер-классы по рисованию и живописи; - танцевальные мастер-классы; - конкурсы, акции и розыгрыши призов.

Для самых маленьких - сладкая вата, попкорн и апельсины от любимого героя - Чебурашки. Завершится программа фестиваля большим концертом с участием оперных певцов Александра Суханова, Полины Шамаевой и ансамбля "Творческое содружество музыкантов" под управлением заслуженного артиста РФ, композитора Александра Покидченко.

"Фестиваль добра" - подарок Компании "ЛУКОЙЛ" для всех жителей региона. Праздник приурочен к 300-летию Перми и 30-летию Благотворительного фонда "ЛУКОЙЛ". Онлайн-трансляцию концерта смотрите на странице "Мой город Пермь" ВКонтакте.