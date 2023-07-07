Сотрудники мэрии Перми вышли на уборку незаконных свалок

Фото: администрация Перми

После сноса расселенных домов и НТО на территории города зачастую образуются стихийные несанкционированные свалки. Власти регулярно вывозят мусор, однако жителям нужно проявлять сознательность и не оставлять мусор вне специальных мест.

В рамках субботника были убраны свалки по улицам Строителей, 24, Карпинского, 22, Монастырской, 4, Героев Хасана, 29 и другие. Также субботники провели сотрудники районных администраций. Уборка прошла по улицам Кочегаров, 71б, Плеханова, 46в и Трамвайная, 27 (Дзержинский район), Камчатовская, 19а и Революции, 64 (Свердловский район), Автозаводская, 4а (Кировский район), Экскаваторная, 62 и Карпинского, 22 (Индустриальный район). Также в Свердловском районе собрали 23 мешка мусора.

В последние годы городские власти активно занимаются преображением общественных пространств. Так, этой весной сотрудники администрации провели два субботника: в долине малых рек Данилиха и Егошиха и на территории снесенных домов и бесхозяйных участков.

Всего за 2023 год планируется убрать с территории города свыше 11 тысяч тонн отходов в рамках расчистки несанкционированных свалок.