Птицефабрики Прикамья перевели на закрытый режим из-за птичьего гриппа

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Пермском крае птицефабрики усилят меры безопасности в связи с возникновением очага заболевания птичьи гриппом. Об этом сообщили в Управлении Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю.

По данным ведомства, птицефабрики Прикамья теперь должны работать в закрытом режиме. Допуск посторонних лиц на территорию предприятий категорически запрещен. Кроме того, птицефабрикам рекомендовано неукоснительно соблюдать ветеринарные правила содержания птиц и проводить мониторинг низкопатогенного гриппа птиц.

Напомним, 30 июня в Соликамском городском округе нашли погибшую чайку. Ее обнаружили в районе зоны отдыха «Соляна верста». Ветеринарный диагностический центр после анализов подтвердил наличие у нее птичьего гриппа. Теперь на территории городского округа объявлен карантин. Проводятся различные мероприятия по недопущению распространения заболевания.

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