Аналитика МТС: Дягилевский фестиваль стал местом притяжения москвичей и татарстанцев

Фото: Дягилевский фестиваль

МТС с помощью технологии обезличенных данных BigData и сервиса бронирования отелей МТС Travel, проанализировала туристические потоки на территории Прикамья в период проведения Дягилевского фестиваля, который стал одним из главных событий празднования 300-летия Перми. Так, в дни проведения культурного форума количество гостей региона выросло более чем на 15% по сравнению с началом июня, при этом большинство иногородних гостей проводили в Перми по два дня.

Во время международного культурного фестиваля основной турпоток в Пермский край пришелся на жителей соседних регионов – Свердловской области (17%), Удмуртии (14%), Башкортостана(9%), а также на гостей из Москвы и Московской области (8%), Татарстана (5%).При этом в регион чаще приезжали мужчины, а возраст самых активных путешественников и любителей искусства составил 35–44 года. Почти все гости — 94% — прибывали в Пермский край на собственных автомобилях и оставались в столице Прикамья на два дня.

Основными местами притяжения путешественников в этом сезоне Дягилевского фестиваля стали Пермский театр оперы и балета, завод Шпагина, набережная Камы, частная филармония «Триумф», Пермская художественная галерея и дом Дягилева. Эти локации посетили больше половины туристов, приехавших в регион с 22 июня по 2 июля.

По данным сервиса бронирования отелей МТС Travel, в даты проведения Дягилевского фестиваля в 2023 году средний чек на размещение в городе составил 7,5 тысяч рублей, а среднее время проживания – два дня. За год стоимость ночи в отеле почти не изменилась и составила 3,8 тысяч рублей. Чаще всего гости Перми останавливались в отелях и мини-отелях – на них пришлось 85% бронирований. Остальные путешественники выбирали апартаменты и хостелы. При этом втоп-5 самых популярных отелей на период проведения культурного форума вошли гостиница «Урал», отели HolidayPerm, «Амакс Премьер», FourElements и AuraCity.

«В этом году празднование 300-летия Перми и Дягилевский фестиваль, который также отмечает свой юбилей – 20-летие, прошли с особым размахом. Новые локации фестиваля и насыщенная разносторонняя программа стали одним из главных событий года для Пермского края и ярким культурным событием для всей страны. С помощью цифровых решений экосистемы МТС мы видим значительный рост турпотока в регион в июне. При этом более 5% путешественников пришлось на иностранных гостей, большинство из которых приехали к нам из Беларуси», — рассказала директор МТС в Пермском крае Оксана Кайгородова.