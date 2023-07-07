В выходные в Пермском крае ожидается жара с грозами, градом и ветром

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В выходные дни в Пермском крае ожидается жара, местами пройдут дожди с грозами. О погоде на 8 и 9 июля рассказали специалисты проекта «Метеоролог и я».

В субботу на территории Прикамья будет переменная облачность, по югу – малооблачно. По северу и западу пройдет кратковременный дождь, гроза. Температура воздуха ночью составит +13...+18 градусов. В дневные часы воздух прогреется до +27...+32, по северу до +21...+26. Ветер юго-западный 2-7 метров в секунду, при грозе возможны порывы до 15 метров в секунду.

В воскресенье характер погоды в Пермском крае существенно не изменится. Также ожидается переменная облачность, по югу малооблачно. Местами пройдет умеренный дождь, по северу – сильный дождь, гроза. В отдельных районах возможен град. Ночью будет в пределах +15...+20, по востоку в горах +10...+15. Днем столбики термометров вновь поднимутся до +29...+34, по северу до +23...+28. Во время грозы возможно усиление ветра с порывами до 20 метров в секунду.

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