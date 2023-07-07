На набережной Камы покажут документальный фильм о Перми

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В малом амфитеатре на набережной Камы покажут документальный фильм «Я — Пермь». Показ состоится 8 июля в 18:00. Вход свободный.

После фильма состоится обсуждение «Кино и сториз: можно ли считать фильмом запечатленную на телефон реальность?». В нем примут участие режиссеры Семен Соснин и Ольга Аверкиева, а также PR-директор международного фестиваля документального кино «Флаэртиана» Анастасия Кожевникова.

Сам фильм «Я — Пермь» — это «лоскутное одеяло, соавтором которого стали жители горда. В основу вошли «народные» кадры города Перми. Это опыт единения пермяков не только вокруг создания, но и просмотра кинокартины о городе, а также коллективный взгляд на Пермь горожан и кинематографистов.

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