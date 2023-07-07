Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Днем в пятницу, 7 июля, в Перми на Коммунальном мосту образовалась большая пробка. Движение затруднено от улицы Спешилова до улицы Попова. Как сообщили очевидцы в социальных сетях, на мосту сломался междугородний автобус и сейчас он стоит в правом ряду.

Согласно сервису «Яндекс. Карты», серьезные заторы наблюдаются в обе стороны. В городском департаменте транспорта также сообщили, что из-за пробки на Коммунальном мосту задерживается движение 11 маршрутов. Это автобусы №6, 7, 15, 20, 33, 35, 41, 46, 49, 53, 60. Отставание общественного транспорта от графика составляет до 20 минут.

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