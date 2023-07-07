В Мотовилихе изымут более 100 участков для строительства трассы ТР-53

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Краевое правительство изымет 124 земельных участка в Мотовилихинском районе Перми для 2 этапа строительства трассы ТР-53. Об этом сообщает «Коммерсантъ-Прикамье».

Речь идет о возведении перехода ул. Старцева — проспект Октябрят — ул. Целинная на участке от улицы Грибоедова до моста через реку Чикулайку. Под изъятие в основном попали участки под частными домами и садами. Также известно, что будет изъят фитнес-клуб FitnessFam по улице Сакко и Ванцетти, 29.

Первый этап возведения трассы предполагает строительство транспортной развязки с мостом через реку Иву, путепровод и два надземных пешеходных перехода. Завершить эти работы намерены к концу 2024 года.

Второй этап охватывает участок между улицей Уинской до моста через реку Чикулайку, дорогу от нового моста до улицы Целинной. А на улице Соликамской появится транспортах развязка, с которой соединят новую дорогу.

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