Из-за аномальной засухи мелеет река Кама в Прикамье

Из-за дефицита осадков воды в Каму поступает в три раза меньше нормы. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Из-за длительного засушливого периода начала мелеть главная водная артерия Прикамья – река Кама. Причиной этого стал длительный засушливый период, который наблюдается в Пермском крае с апреля 2023 года.

За три последних месяца в регионе выпало лишь 50 миллиметров осадков, что составляет 28% от нормы. Из-за дефицита осадков полностью пересохло «Утиное болото» в Закамске. И такая засуха считается рекордной за последние 140 лет наблюдений.

- Гидрологическая засуха в Пермском крае продолжает усиливаться, - сообщает ГИС-Центр ПГНИУ. - Приток воды в Камское водохранилище в настоящее время в три раза меньше нормы. И сложившаяся сейчас ситуация заметно отстает от показателей аномально засушливых 2010 и 2021 годов.

Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: Вконтакте Одноклассники Твиттер

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Viber/WhatsApp: 8-965-571-46-65

Почта: boris.merkushev@phkp.ru