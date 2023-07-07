В Пермском крае усиливается гидрологическая засуха

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

На территории Пермского края усиливается гидрологичекая засуха. Об этом сообщили специалисты ГИС-центра ПГНИУ.

Отмечается, что в Прикамье засушливость только увеличивается, что нехарактерно для региона. Так, приток воды в Камском водохранилище сейчас в три раза меньше нормы. Показатели этого года значительно ниже тех, что были в аномально засушливые 2010 и 2021 года. При этом гидрологической катастрофы не будет из-за достаточно большой нормы осадков.

Июнь в Перми выдался самым сухим с 1989 года. За первый летний месяц выпала только четверть от месячной нормы осадков, а в целом по региону — лишь 15%. Синоптики отмечают, что такой засухи не было 140 лет — то есть с момента начала регулярных метеонаблюдений в Прикамье.

Также на днях ожидается аномальная жара до +37 градусов, которая только осложнит ситуацию с засухой.

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