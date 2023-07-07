Разработка ученых Пермского Политеха поможет бороться с засухой

Фото: Сергей ГАПОН

По данным метеослужб, экстремально высокая температура в 2023 году ожидается по всей планете, а после нее — засуха. В Пермском крае засуха длится с весны, а на днях ожидается аномальная жара до +37 градусов, которая только осложнит ситуацию.

Ученые Пермского Политеха разработали решение. Они запатентовали удобрение, действующее как «активатор роста» для борьбы с неурожаем и засухой. За счет магния и фосфора в его составе ускоряется рост и плодоношение. Также оно избавляет растения от засухи за счет пористой добавки и кристаллизационной воды.

Разработка примет участие в программе поддержки технологических проектов «Архипелаг 2023». Эксперимент показал, что рост овощей и приправ с применением удобрения повышается от 20% до 51%.

На рост в том числе влияет пористый природный минерал диатомит. «Наличие пористой добавки и кристаллизационной воды в составе удобрения оказывает влагоудерживающий эффект в период засухи, а в период проливных дождей добавка не вымывается из почвы», — объяснила старший преподаватель кафедры химических технологий Евгения Кузина.

Ученые также предлагают использовать удобрение в теплицах. Это актуально в условиях короткого вегетационного периода и стресса у растений, бедных почв и невысоких летних температурах. Удобрение способствует развитию корневой системы, а также повышает содержание сахаров, из-за чего улучшается вкус плодов.

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