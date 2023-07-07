На водоемах Пермского края за сутки утонули три человека

Фото: Министерство территориальной безопасности Пермского края

В Пермском крае уже на протяжении нескольких дней стоит жаркая погода. Лето в самом разгаре, участились случаи гибели людей на воде. По данным регионального Министерства территориальной безопасности, за последние сутки на территории Прикамья произошло три происшествия на водоемах. В результате ЧП утонули три человека.

Один из трагических случаев произошел на пруду в поселке Кордон в Кишертском округе. Еще две трагедии случились в Перми. В четверг, 6 июля, двое человек утонули в реке Мулянка в Дзержинском районе города и в заливе реки Васильевка в Орджоникидзевском районе.

В Министерстве территориальной безопасности Пермского края напомнили правила безопасного поведения на водоемах. Жителям рекомендуют купаться только на оборудованных пляжах и не заплывать за буйки. Строго запрещается купаться в водоемах в нетрезвом состоянии. Прыжки в воду с лодок, катеров, пирсов и прочих объектов, не приспособленных для этих целей, могут нанести серьезные травмы. Дети дошкольного и младшего школьного возраста должны купаться только под присмотром родителей.

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