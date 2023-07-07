В Перми старый терминал аэропорта Большое Савино могут снести

Фото: Алексей ЖУРАВЛЕВ

Старый терминал пермского аэропорта Большое Савино, который был закрыт еще пять лет назад, могут снести. Как сообщает «Коммерсант-Прикамье», сейчас здание полностью отрезано от всех коммуникаций и законсервировано.

Управляющий директор АО «Международный аэропорт «Пермь» Султан Джармуханов подтвердил изданию, что на сегодняшний день никаких планов использовать старый терминал у предприятия нет. Хотя ранее рассматривался вариант переоборудовать здание в гараж для хранения техники. Однако от этой идеи отказались из-за необходимости проведения реконструкции.

По мнению руководства предприятия, через некоторое время здание демонтируют. Освободившийся участок может понадобиться для стоянки судов или под размещение грузового хаба.

Напомним, старый терминал аэропорта Перми был построен в 1967 году. Площадь двухэтажного здания составляет около 4 тысяч квадратных метров. Весной 2018 года здание законсервировали. Его заменил новый терминал, который был возведен в 500 метрах от старого.

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