За добровольно сданное оружие пермяки могут получить деньги

Сдать оружие можно в отдел полиции. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Пермском крае владельцы оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ без документов могут сдать их за вознаграждение. Об этом напомнили в Министерстве территориальной безопасности региона.

Принести эти предметы можно в территориальный отдел полиции по месту жительства, в этом случае человек освобождается от уголовного преследования. Кроме этого может получить за исправное оружие деньги.

За охотничье гладкоствольное ружье - 6 000 рублей, за охотничьи карабины и нарезное оружие – 10 500 рублей, огнестрельное спортивное оружие – 3 750 рублей, газовое оружие – 2 250 рублей, патроны к гладкоствольным ружьям – 7,5 рублей за единицу, патроны к нарезному оружию – 15 рублей за единицу.

Подробности можно узнать по телефону: 8 (342) 217-73-12.

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