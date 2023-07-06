Пермские волонтеры рассказали, как смогли спасти пропавшую женщину

Волонтеры нашли пропавшую женщину на солнцепеке.

В Пермском крае волонтеры и неравнодушные жители спасли жизнь пропавшей женщине. 82-летняя Раиса Р., пропала 3 июля в Нытве.

Она ушла из дома и не вернулась, родственники обратились в полицию и волонтерам. Поисковый отряд «Прикамье-Поиск» и местные жители в кратчайшие сроки организовали обход территории, опрашивали нытвенцев.

Местная жительница рассказала, что видела, как пропавшая женщина пошла в сторону леса, благодаря этой информации женщину удалось найти. Как потом выяснилось, она упала в поле недалеко от леса, ударилась и не смогла подняться. Суки она провела на солнцепеке. Обезвоженную, покусанную паутами, ее нашли волонтеры, Раиса Р., была спасена.

- Мы благодарим каждого, кто откликнулся и принимал участие в поисках, делал репосты, - говорят волонтеры поискового отряда «Прикамье-Поиск». – Благодаря быстрой и слаженной работе жизнь женщина была спасена.

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