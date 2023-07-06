В Пермском зоопарке показали семь щенков полярных волков

Волчата приехали в Пермь целой стаей. Кадр видео Пермского зоопарка.

В Пермском зоопарке вновь пополнение, из Екатеринбурга к нам привезли семь щенков полярных волков: четыре девочки и три мальчика. Зоологи говорят, что пока хищники осваиваются, им поставили прививки и все готово для их прогулки. Но, звери не спешат выходить из домика, им больше нравится лежать вместе, сбившись в пушистый ком.

Клички малышам пока не придумали, зоологи хотят увидеть их характеры, когда они немного осмелеют. А еще в зоопарке предлагают жителям Прикамья принять участие в придумывании имен волчатам. Их обещают рассмотреть и возможно выберут именно ваш вариант.

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