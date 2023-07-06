В Пермском крае от укусов клещей пострадали более 12 тысяч человек

Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

С начала сезона в медицинские организации Пермского края обратились 12389 человек, пострадавших от укусов клещей. Из них 2250 – это дети. Об этом сообщили в краевом Управлении Роспотребнадзора.

Чаще жители Прикамья «встречались» с клещами в Пермском, Краснокамском, Добрянском, Кунгурском и Чайковском округах, а также в Звездном. При этом в большинстве случаях присасывание клещей произошло на садовых участках, во время прогулки по лесу и на придомовых территориях частного сектора.

Результаты лабораторных исследований показали, что 39% клещей, снятых с пострадавших, заражены иксодовым боррелиозом, 3,1% - моноцитарным эрлихиозом, а также 1,2% - вирусным энцефалитом и 1,1% - гранулоцитарным анаплазмозом человека.

Пермякам напоминают, что во время отдыха на природе нужно одевать более закрытую одежду и пользоваться репеллентами. При обнаружении на теле клеща, его необходимо снять и отнести на лабораторное исследование.

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