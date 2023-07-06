Роспотребнадзор прокомментировал ситуацию с птичьи гриппом в Прикамье

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
Специалисты регионального Роспотребнадзора прокомментировали ситуацию с птичьим гриппом на территории Пермского края. Как сообщили «Комсомолке» в пресс-службе ведомства, на сегодняшний день случаев заболеваний среди людей в Прикамье не зарегистрировано.
Напомним, ранее в Соликамском городском округе нашли погибшую чайку. Ветеринарный диагностический центр после анализов подтвердил наличие у нее птичьего гриппа. Теперь на территории округа объявлен карантин. Проводятся различные мероприятия по недопущению распространения заболевания.
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