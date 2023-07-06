Пермь
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Пермь
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Пермь
+28°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество6 июля 2023 12:48

Роспотребнадзор прокомментировал ситуацию с птичьи гриппом в Прикамье

Заболеваний среди людей не зарегистрировано
Екатерина Оборина

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Специалисты регионального Роспотребнадзора прокомментировали ситуацию с птичьим гриппом на территории Пермского края. Как сообщили «Комсомолке» в пресс-службе ведомства, на сегодняшний день случаев заболеваний среди людей в Прикамье не зарегистрировано.

Напомним, ранее в Соликамском городском округе нашли погибшую чайку. Ветеринарный диагностический центр после анализов подтвердил наличие у нее птичьего гриппа. Теперь на территории округа объявлен карантин. Проводятся различные мероприятия по недопущению распространения заболевания.

Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: ВКонтакте Одноклассники Твиттер